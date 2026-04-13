Rissa tra giovani sul posto vigili e carabinieri

Nel centro storico di Arezzo, si è verificata una rissa tra alcuni giovani. Sul posto sono intervenute pattuglie della polizia locale e i carabinieri, che hanno gestito la situazione e cercato di riportare la calma. Nessuna informazione ufficiale sui motivi dell’episodio né dettagli sulle eventuali conseguenze per i coinvolti. La presenza delle forze dell’ordine ha garantito la sicurezza nell’area interessata.

Pattuglie della polizia locale di Arezzo e i carabinieri sono stati impegnati nel centro storico di Arezzo per un episodio di violenza che avrebbe interessato alcuni giovani. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di oggi, intorno alle 19, nella parte bassa di via Madonna del Prato. Qui diversi.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it “Ci sono diversi feriti”. Scontro tra treno e bus carico di studenti: vigili del fuoco, 118 e carabinieri sul postoUna mattinata iniziata come tante, fatta di corse contro il tempo, zaini in spalla e pendolari diretti verso Roma, si è trasformata improvvisamente... Auto in fiamme mentre imperversa il maltempo: sul posto vigili del fuoco e carabinieriFRANCAVILLA FONTANA - L'incendio si è sviluppato mentre la pioggia batteva forte. RISSA IN STRADA: INTERVENGONO I CARABINIERI! Argomenti più discussi: Maxi rissa tra giovani nel giorno di Pasqua: polizia sulle tracce dei responsabili; Voghera, rissa tra ragazzi di fronte alla stazione; Trento, rissa tra giovani in via Manci; Vicenza, maxi-rissa tra giovani in viale Roma: botta-risposta fra Rucco (FdI) e il PD. RTTR La Televisione. . VOLANTE DANTE: DALLA PIAZZA FINO ALLA PORTELA A Trento dopo la rissa con spari in via santa Croce, più agenti in città. Accordo Provincia Comune sui senza fissa dimora: vanno inseriti nel mondo del lavoro - facebook.com facebook Mestre, bottiglie rotte e bastoni: maxi rissa sabato notte in via Palazzo. Rabbia ed esasperazione tra residenti ed esercenti per un fenomeno che, sostengono, sta peggiorando nonostante il controllo da parte delle forze dell’ordine. x.com