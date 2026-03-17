Giugliano motocross senza targa sfreccia tra la folla in Piazza Gramsci | fermato un 14enne

Domenica sera a Giugliano, un ragazzo di 14 anni è stato fermato dopo aver guidato un motocross senza targa attraverso Piazza Gramsci. L’episodio ha causato momenti di tensione tra le persone presenti, tra cui famiglie e bambini, mentre il veicolo sfrecciava tra i passanti. La polizia ha intervenuto per bloccare il giovane e gestire la situazione.

Momenti di paura domenica sera a Giugliano, dove un motocross privo di targa ha sfrecciato tra la folla in Piazza Gramsci, mettendo a rischio la sicurezza di famiglie e bambini presenti nell’area delle giostrine. L’allarme è scattato a seguito di una segnalazione che ha portato sul posto gli agenti della Polizia Municipale. Secondo quanto ricostruito, il mezzo, guidato da un ragazzo senza casco, si muoveva ad alta velocità anche all’interno della piazza, tra i pedoni. Dopo alcuni minuti di attesa, gli agenti, guidati dal comandante Luigi De Simone, sono riusciti a intercettare il motociclo grazie al rumore del motore, bloccandolo in via Labriola al termine di un intervento non privo di difficoltà. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, motocross senza targa sfreccia tra la folla in Piazza Gramsci: fermato un 14enne Articoli correlati Leggi anche: Giornata della Donna, tavoli di confronto promossi dai Servizi Sociali in piazza Gramsci a Giugliano Sfreccia a 211 km/h sulla Sassari-Alghero senza assicurazione: inseguito e fermatoUn automobilista è stato immortalato dal telelaser della polizia stradale mentre sfrecciava a 211 km/h sulla strada a quattro corsie Sassari-Alghero,... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Piazza Gramsci Paura in piazza Gramsci a Giugliano, 14enne sfreccia tra la gente sul motocross senza targaIl giovane, noncurante delle persone che in quel momento si trovavano a passeggio nella centralissima piazza giuglianese, aveva preso a sfrecciare e impennare, il tutto senza casco. Fermato, si è scop ... internapoli.it Giugliano, giovane picchiato in strada: la denuncia social di una residenteUn nuovo episodio di brutale violenza si sarebbe consumato nella serata di domenica in piazza Gramsci, a Giugliano, a ridosso del I circolo didattico. Secondo la testimonianza di una residente, ... ilmattino.it