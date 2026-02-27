Un altro assalto a un bancomat in provincia di Foggia | banditi in fuga a mani vuote

Nella provincia di Foggia, un nuovo attacco a un bancomat si è verificato questa mattina ad Ordona. I ladri hanno fatto saltare lo sportello in aria, ma sono fuggiti senza riuscire a portare via denaro. La scena si è svolta all’alba, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti per i rilievi e le indagini.

Non c’è pace per la provincia di Foggia. Un altro sportello bancomat è stato fatto saltare in aria all’alba di oggi ad Ordona. Secondo una primissima ricostruzione, alla 4 di questa mattina, si sarebbero sentite due fortissime esplosioni in quasi tutto il piccolo comune dei Cinque Reali Siti. I malviventi, almeno tre persone a volto coperto, sarebbero arrivate con un’auto di grossa cilindrata davanti l’ufficio postale, da poco ripristinato perchè già oggetto di rapina, e lo avrebbero fatto esplodere con il classico metodo della “marmotta”. Distrutta la struttura che ospita il bancomat con ingenti danni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno isolato l’intera zona per avviare le indagini. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

