Assalto esplosivo al bancomat della piazza | i malviventi fuggono a mani vuote

Nella notte, un gruppo di malviventi ha fatto esplodere un bancomat in una piazza cittadina, provocando un forte boato che ha svegliato i residenti. L’esplosione ha causato danni alla struttura, ma i ladri sono riusciti a fuggire senza riuscire a portare via denaro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini e perlustrato l’area. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’accaduto.

Un assalto esplosivo in piena regola ha squarciato il silenzio della notte. Il boato ha svegliato di soprassalto i residenti, allertati prima dalla deflagrazione e poi dalle sirene dei carabinieri. Lo sportello bancomat è stato completamente sventrato, ma il colpo è andato a vuoto.Il sistema di.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Tentano l'assalto all’istituto di credito: bancomat sradicato, ma i ladri fuggono a mani vuoteLEQUILE –Ennesimo assalto a un bancomat: danni ingenti, ma i ladri sono costretti alla fuga senza bottino. Furgone come ariete per l'assalto al bancomat: banditi in fuga a mani vuoteI malviventi hanno sfondato la porta di vetro e tentato di smurare l'Atm trainandolo con il Boxer. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Assalto con l’esplosivo al bancomat di Melilli, caccia ad una banda; Melilli, il boato nel cuore della notte: assalto con esplosivo al bancomat BAPS, banca devastata e centro storico sotto shock; Assalto con esplosivo nella notte, portato via sportello bancomat a Melilli; Bancomat, in Salento ennesimo assalto ma ladri in fuga senza soldi. Nel 2026 in Puglia 30 episodi. Urago d’Oglio, assalto esplosivo al bancomatLadri in azione nella notte in piazza Marconi. Usata la tecnica della marmotta. I banditi non sarebbero riusciti a mettere le mani sul denaro. Indagano i carabinieri di Chiari. quibrescia.it Gallipoli, tentato assalto al bancomat poi l'auto data alle fiamme sulla provincialeUn tentato assalto al bancomat e, poco dopo, un’auto rubata trovata in fiamme: per gli investigatori i due episodi sarebbero strettamente collegati e l’Alfa Romeo Giulietta ... quotidianodipuglia.it Ennesimo assalto con esplosivo a un bancomat nel Foggiano, colpita la Bpm di #SanSevero x.com Ennesimo assalto con esplosivo a un bancomat nel Foggiano, colpita la Bpm di San Severo Sul posto sono intervenute le forze di polizia che hanno acquisito le immagini della videosorveglianza. Si tratta del 13esimo assalto dall'inizio del 2026 L'articol - facebook.com facebook