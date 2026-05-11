Il Giro Next Gen 2026 è stato annunciato con il dettaglio del percorso, delle date e delle tappe. La manifestazione si svolgerà nel corso di cinque giorni, con partenza e arrivo in città diverse. Le tappe prevedono varie tipologie di terreno, tra strade pianeggianti e tratti in salita. La prima frazione sarà una cronometro individuale, seguita da tappe in zone collinari e di montagna.

Roma, 11 maggio 2026 - Mentre tutti i riflettori sono puntati sul Giro d'Italia 2026, che ha vissuto le sue prime 3 tappe in Bulgaria e che domani comincerà la risalita dello Stivale partendo dalla Catanzaro-Cosenza, il Giro Next Gen 2026, l'analoga corsa riservata gli Under-23, ha appena preso la luce: l'appuntamento è per il 14 giugno, giorno della partenza da Reggio Calabria prima dell'arrivo a L'Aquila del 21 giugno. Il percorso del Giro Next Gen 2026. Come da annuncio al momento del varo del nuovo format, datato 2023 con il passaggio nelle mani di RCS Sport, per ragioni logistiche e organizzative il percorso sarà sempre racchiuso in un'area dell'Italia e stavolta tocca al centro-sud, con inizio proprio in quella Calabria che domani accoglierà anche la Corsa Rosa per senior.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Giro Next Gen 2026: il percorso, le date e le tappe

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Giro d'Italia 2026 | The Route

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