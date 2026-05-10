Adam Yates, ciclista britannico della UAE Team Emirates XRG, non prenderà parte alla terza tappa del Giro d’Italia 2026 in Bulgaria, che si svolgerà da Plovdiv a Sofia per 175 km. La corsa si svolge oggi, e questa tappa rappresenta l’ultima nel paese prima di proseguire in altri territori. La sua assenza è stata comunicata prima della partenza, senza ulteriori dettagli sulle ragioni.

Il britannico Adam Yates, corridore della UAE Team Emirates XRG, non sarà al via della terza tappa del Giro d’Italia 2026 di ciclismo su strada, l’ultima in Bulgaria, che quest’oggi porterà il gruppo da Plovdiv a Sofia dopo 175 km. Il ciclista britannico era stato coinvolto nella giornata di ieri nella caduta che aveva coinvolto un nutrito gruppo di corridori a 33 km dal traguardo: la squadra di Yates resta in corsa con soli 5 uomini, dato che erano stati già costretti al ritiro Jay Vine e Marc Soler. La UAE Team Emirates XRG spiega le condizioni di salute dei tre corridori: “ Vine ha subito una commozione cerebrale e una frattura al gomito, Soler una frattura al bacino.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, Adam Yates non riparte da Plovdiv

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