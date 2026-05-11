Giro d’Italia | oggi giornata di riposo domani arrivo a Cosenza

Oggi il Giro d’Italia concede una giornata di riposo dopo il prologo disputato in Bulgaria. Domani la corsa riprende con una tappa di 138 chilometri che collega Catanzaro a Cosenza, segnando l’ingresso della gara in Calabria. Gli atleti si preparano per affrontare questa fase del percorso, con numerosi spettatori pronti ad accogliere i ciclisti lungo il tracciato.

Dopo il prologo in Bulgaria e la giornata di riposo odierna, il Giro d’Italia sbarca in Calabria con la Catanzaro-Cosenza di 138 chilometri. Il gruppo è rientrato in Italia oggi 11 maggio per usufruire del primo giorno di riposo, utile per smaltire le tre frazioni disputate in terra straniera. Domani, martedì 12 maggio la Corsa Rosa riparte con la quarta tappa, una frazione classificata con due stelle di difficoltà che presenta un dislivello totale di 1.800 metri. Dal capoluogo calabro i corridori iniziano a pedalare verso ovest per raggiungere la costa tirrenica. La prima parte del tracciato offre una ascesa molto dolce verso l’abitato di Marcellinara, seguita da un lungo tratto pianeggiante di circa settanta chilometri dal via.🔗 Leggi su Sportface.it

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