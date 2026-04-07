Allenamento Inter anche oggi giornata di riposo per i nerazzurri | domani ripresa con obiettivo Como

Dopo la partita di Pasqua contro la Roma, che si è conclusa con un risultato di 5-2, i nerazzurri hanno trascorso anche oggi una giornata di riposo. La squadra tornerà in campo domani per riprendere gli allenamenti in vista della prossima sfida contro il Como. Finora, non sono stati programmati altri incontri o allenamenti tra oggi e domani.

di Paolo Moramarco Allenamento Inter, secondo giorno di riposo per i nerazzurri dopo il 5-2 di Pasqua contro la Roma. Domani si riprende: obiettivo Como. Dopo la brillante vittoria per 5-2 contro la Roma nella 31ª giornata di Serie A, l’ Inter si ferma per ricaricare le energie. Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, ha infatti concesso due giorni di riposo alla squadra: oggi, come ieri, cancelli chiusi ad Appiano Gentile. Una scelta che arriva dopo una prestazione convincente e in un momento chiave della stagione, con l’Inter chiamata a gestire il vantaggio in classifica nelle ultime giornate. Inter Como, da domani si torna al lavoro. La ripresa degli allenamenti è fissata per domani, quando il gruppo tornerà ad allenarsi per preparare la prossima sfida contro il Como, in programma domenica 12 aprile allo stadio Sinigaglia. 🔗 Leggi su Internews24.com

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