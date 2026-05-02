Il Giro d'Italia 2026 si avvicina con una partenza che si presenta meno affollata del previsto, poiché alcuni corridori di rilievo non hanno confermato la loro partecipazione. La lista ufficiale dei partecipanti mostra diverse assenze, aprendo spazi per atleti meno noti che potrebbero sfruttare questa opportunità. Tra i corridori esclusi figura anche un nome considerato possibile protagonista, che ha annunciato di non voler correre questa edizione.

Roma, 2 maggio 2026 - Una startlist che perde pezzi per strada e che apre quindi le possibilità di podio per corridori spesso relegati a ruoli di margine: il Giro d'Italia 2026 avrebbe potuto fare al caso anche di Lorenzo Fortunato, che però sembra avere idee e piani diversi. L'annuncio di Fortunato. Attualmente impegnato al Giro di Romandia 2026, un assolo di Tadej Pogacar ( non proprio una sorpresa), il corridore bolognese, ai microfoni di Spazio Ciclismo, ha rilasciato delle brevi dichiarazioni che annunciano che la Corsa Rosa non sarà nei suoi programmi, come mai accaduto finora in carriera. "Quest'anno purtroppo il Giro d'Italia non sarà nei miei piani e sarà la prima volta che ciò accade dopo cinque anni".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia 2026, neanche Fortunato sarà al via

Giro d'Italia 2026 | The Route

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