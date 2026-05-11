Giro d' Italia a Salerno giovedì 14 maggio | ecco il piano traffico
Giovedì 14 maggio, Salerno ospiterà la sesta tappa del 109° Giro d'Italia. Per l'occasione, il Comune ha predisposto un piano traffico che prevede divieti di sosta, chiusure di alcune strade e inaccessibilità di vari parcheggi. Queste misure sono state decise dall'ordinanza del Settore Mobilità e sono finalizzate alla gestione dell'evento sportivo. La città si prepara così a ricevere la carovana ciclistica in modo ordinato.
Divieti di sosta, strade chiuse al traffico e parcheggi inaccessibili: giovedì 14 maggio Salerno si prepara ad accogliere la sesta tappa del 109° Giro d'Italia con un'ampia serie di misure sulla viabilità, disposte dall'ordinanza del Settore Mobilità del Comune.Il piano trafficoI provvedimenti.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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