Il Giro d’Italia passa per l' Appennino e fa tappa sulla vetta del Corno alle Scale

Il Giro d’Italia del 2026 includerà una tappa che si svolgerà sulla vetta del Corno alle Scale, una zona nota come la Montagna di Bologna. La corsa attraverserà l’intero territorio dell’Appennino bolognese, coinvolgendo il territorio metropolitano. La tappa rappresenta un momento di rilievo per la regione, che sarà protagonista della gara con un percorso che si svilupperà tra le montagne dell’Appennino.

Il territorio metropolitano sarà protagonista del Giro d’Italia 2026 con l’arrivo di una tappa al Corno alle Scale, la Montagna di Bologna, attraversando l’intero Appennino bolognese.Domenica 17 maggio 2026 lo Stage 9, con partenza da Cervia, attraverserà l’intera Emilia-Romagna collegando.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Notizie correlate

Neve al Corno alle Scale: il videoCome da previsioni, la neve è tornata a imbiancare le cime degli Appennini, dall'Emilia alla Romagna.

Corno alle Scale, incidente nella neve: il video dei soccorsiAlcune persone stavano effettuando un corso Cai e sono precipitate scivolando in un canale di ghiaccio.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Giro d’Italia 2026: presentata la tappa Aosta-Pila; Le tappe del Giro d’Italia 2026 nelle Nostre Alpi - Nos Alpes; Il Giro d’Italia torna in Ticino: presentata la Bellinzona-Carì; Giro d'Italia 2026: quando passa in Liguria. Due tappe, gli orari dei passaggi e il percorso.

Giro d'Italia Express, le riprese a Feltre, Cesiomaggiore e Fonzaso per scoprire luoghi e tradizioni iconiche nei luoghi della Corsa rosaBELLUNO - Giro d'Italia Express: la troupe tra Feltre, Cesiomaggiore e Manifattura Val Cismon per raccontare dal cuore del territorio il tappone dolomitico del 29 maggio. Tra domenica ... ilgazzettino.it

Giro d'Italia 2026 a Napoli, il traguardo della tappa si 'sposta' dal Lungomare al PlebiscitoDopo il grande ritorno di Napoli al Giro 2022, con la vittoria di Thomas De Gendt, negli anni successivi la tradizione dei velocisti è proseguita con Mads Pedersen, Olav Kooij e Kaden Groves, che nel ... napolitoday.it

Giro d’Italia a Cosenza: strade in rosa sui social, città nel caos nella realtà! I consiglieri di opposizione sono basiti davanti all’ennesima prova di approssimazione dell’amministrazione Caruso. Da stamattina Cosenza è paralizzata dai lavori di bitumazione in vi facebook

#Milano: scoperta una organizzazione che gestiva un giro di escort per clienti facoltosi, ci sono molti calciatori di Gabriele Manzo x.com