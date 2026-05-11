La corsa del Giro d’Italia 2026 si è aperta in Bulgaria, dove la prima tappa ha segnato il debutto della competizione. Oggi, giornata di riposo, permette ai ciclisti di recuperare le forze prima di affrontare una settimana difficile, che li porterà in Italia. Tra i protagonisti, il concorrente si è mostrato pronto a sfidare i rivali, mentre altri hanno già ottenuto risultati importanti come vittorie allo sprint.

La Grande Partenza in Bulgaria è ormai agli atti e fa parte della storia. L’odierna giornata di riposo serve a ricaricare le batterie in vista di una settimana impegnativa, la prima sul suolo nazionale. Il Giro d’Italia numero 109 riparte domani dalla quarta tappa, la Catanzaro-Cosenza di 138 chilometri, con gli spunti di riflessione offerti dalle prime tre frazioni. Al primo assaggio di salita Jonas Vingegaard non ha esitato ad attaccare per provare a misurare fin da subito la consistenza dei suoi rivali e ribadire quali saranno le gerarchie in gara. Giulio Pellizzari non si è però fatto trovare impreparato, ha risposto presente e ha confermato di essere il più credibile avversario del fuoriclasse danese.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026: Vingegaard stuzzica i rivali, Pellizzari risponde. Magnier domina allo sprint, Milan rimandato

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