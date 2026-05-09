Oggi si è disputata una tappa del Giro d’Italia 2026, con la vittoria andata a un ciclista uruguaiano. Durante la corsa, un altro atleta ha risposto agli attacchi di un avversario danese, mantenendo la posizione in classifica. La cronaca della giornata ha aggiornato la classifica generale, che potrà essere consultata tramite la diretta online. La corsa si è conclusa con numerosi spunti di interesse per gli appassionati di ciclismo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 17.03 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 17.02 E’ vero che non ha raccolto nulla, alla resa dei conti. Eppure oggi Giulio Pellizzari ha ottenuto solo risposte positive. Che danno morale. 17.00 Bernal si è aggiudicato 6? di abbuono al chilometro Red Bull. Sulla salita finale Vingegaard, dopo il forcing imposto da Piganzoli, ha attaccato due volte. Solo Pellizzari e Van Eetvelt hanno tenuto la sua ruota, salvo venire ripresi proprio nell’ultimo chilometro. 16.59 Corsa caratterizzata dalla brutta caduta a poco più di 20 km dalla conclusione, che ha portato ad una breve neutralizzazione e potrebbe aver compromesso definitivamente le velleità di classifica di Gee ed Adam Yates.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vince un uruguaiano! Pellizzari risponde agli attacchi di Vingegaard

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