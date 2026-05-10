LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Magnier concede il bis e batte Milan allo sprint
Oggi si è corsa una tappa del Giro d’Italia 2026, con uno sprint deciso negli ultimi metri. Un ciclista ha ottenuto il secondo successo consecutivo, battendo il rivale in volata. La classifica generale vede ancora al comando il portacolori che indossa la maglia rosa, mentre un altro atleta si mantiene vicino in classifica. La corsa continua con i ciclisti impegnati su un percorso che si sviluppa lungo le strade italiane.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 16.31 Silva resta in maglia rosa. 16.30 Prosegue il momento d’oro del ciclismo francese. Magnier si sta rivelando uno dei migliori velocisti al mondo. 16.29 L’ordine d’arrivo: 1 Paul Magnier Soudal Quick-Step 2 Jonathan Milan Lidl – Trek 0:00 3 Dylan Groenewegen Unibet Rose Rockets 0:00 4 Madis Mihkels EF Education – EasyPost 0:00 5 Matteo Malucelli XDS Astana Team 0:00 6 Erlend Blikra Uno-X Mobility 0:00 7 Pascal Ackermann Team Jayco AlUla 0:00 8 Davide Ballerini XDS Astana Team 0:00 9 Tobias Lund Andresen Decathlon CMA CGM Team 0:00 10 Enrico Zanoncello Bardiani CSF 7 Saber 0:00 16.🔗 Leggi su Oasport.it
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