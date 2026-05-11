Giro d’Italia 2026 | riparte dalla Calabria quarta tappa Catanzaro-Cosenza

Da firenzepost.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Giro d’Italia 2026 riparte dalla Calabria, con la quarta tappa che collega Catanzaro a Cosenza. Dopo la partenza dalla Bulgaria e il giorno di riposo odierno, la gara riprende lungo le strade della regione, con i ciclisti pronti ad affrontare il percorso. La tappa attraversa diverse località calabresi, portando la corsa nel cuore del sud Italia.

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CATANZARO – Dopo la Grande Partenza dalla Bulgaria, la carovana Rosa ha avuto un giorno di riposo oggi, 11 maggio 2026. Il Giro riprende domani, martedì 12, dall’Italia con la Catanzaro-Cosenza. Una tappa tutta calabrese lunga 138 km. Una frazione breve, in cui ci sarà una lunga salita intermedia che però non dovrebbe, anche se nel ciclismo il condizionale è sempre d’obbligo, cancellare la possibilità di un arrivo in volata. Ed è qui che si apre il capitolo Italia dal momento che nessun ciclista azzurro in queste prime tre tappe è riuscito a tagliare il traguardo con le braccia al cielo. Due sono stati, infatti, i successi del francese Paul Magnier (Soudal Quick-Step), uno quello dell’uruguaiano Guillermo Thomas Silva che è anche maglia Rosa e leader della maglia bianca Conad riservata al miglior under 25.🔗 Leggi su Firenzepost.it

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