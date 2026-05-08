Domani si corre la tappa del Giro d’Italia 2026 tra Burgas e Veliko Tarnovo, in Bulgaria. La corsa attraverserà varie zone del Paese, con un percorso che si sviluppa lungo diverse strade e colline. L’evento partirà nel primo pomeriggio, con le prime fasi della gara trasmesse in diretta televisiva. La tappa rappresenta la prima volta che il Giro attraversa il territorio bulgaro nella storia della corsa.

Il Giro d’Italia 2026 è ormai ai nastri di partenza. Oggi verrà disputata la prima tappa bulgara della Corsa Rosa con in palio la prima maglia di leader della generale. Domani sarà ancora la Bulgaria ad ospitare una seconda frazione che presenta le prime salite dell’edizione numero 109. La tappa, una delle più lunghe, attraversa la Valle dei Balcani fino all’arrivo con gli ultimi chilometri mossi. PERCORSO. Si parte da Burgas e si arriva a Veliko Tarnovo dopo ben 221 chilometri. Inizio subito mosso prima di un lungo tratto in pianura che conduce al primo GPM di Byala Pass (terza categoria). Da qui una leggera discesa prima di risalire verso l’altro GPM di Vratnik Pass.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Burgas-Veliko Tarnovo: percorso, orari, tv

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