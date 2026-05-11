Le prime tre tappe del Giro d'Italia 2026 si sono concluse, segnando la fine della prima fase in Bulgaria. La corsa riprenderà domani con la partenza da Catanzaro e Cosenza, mentre un ciclista ha espresso soddisfazione per aver superato bene i primi giorni di gara, anche se ha precisato che è ancora presto per trarre giudizi definitivi.

Roma, 11 maggio 2026 - Troppo poco per emettere giudizi, ma già abbastanza per respirare qualche sensazione: le prime 3 tappe del Giro d'Italia 2026 sono andate in archivio e con esse lo è l'intera avventura in Bulgaria, con la risalita dello Stivale che partirà domani dalla Catanzaro-Cosenza. Se Jonas Vingegaard ha cominciato a tastare il polso agli avversari più accreditati, raccogliendo subito la pronta replica di Giulio Pellizzari nella seconda frazione, le vere scremature le hanno fatto le cadute, che hanno tolto di mezzo potenziali protagonisti come Adam Yates, Santiago Buitrago, Jay Vine e Marc Soler e facendo perdere terreno in classifica generale a Derek Gee-West.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia 2026, Arensman: "Felice di aver superato bene la prima fase"

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