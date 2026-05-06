Giro d' Italia 2026 la Netcompany Ineos sogna con Bernal e Arensman

Il Giro d'Italia 2026 si avvicina con la squadra Netcompany Ineos che punta forte sui suoi corridori principali, Bernal e Arensman. La corsa si svolgerà tra diverse tappe in Italia, con i protagonisti che si preparano alle sfide di montagna e alle cronometro. La squadra ha annunciato la sua formazione e le strategie, mentre gli appassionati seguono con interesse le ultime settimane di preparazione prima della partenza.

Roma, 6 maggio 2026 - Un governo a due teste per provare a sovvertire le gerarchie che vedono in Jonas Vingegaard il favorito numero uno: la 'nuova' Netcompany Ineos si presenterà al Giro d'Italia 2026 con nome e livrea nuovi ma anche con uomini come Egan Bernal e Thymen Arensman carichi di sogni e ambizioni. Le dichiarazioni di Bernal e Arensman. Uno dei due, il colombiano, sa come si vince la Corsa Rosa, come dimostrato nel 2021: peccato che da allora sia cambiato tutto, tra il panorama di un ciclismo oggi ricco di tanti nuovi fenomeni e, purtroppo, le condizioni fisiche di un corridore che nel 2022 aveva dovuto fare i conti con un gravissimo incidente in allenamento.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia 2026, la Netcompany Ineos sogna con Bernal e Arensman Notizie correlate Le scelte della Netcompany Ineos per il Giro d’Italia: il tandem Arensman-Bernal per la generale. Ganna punta alla cronoNel contesto di una corsa che si allineerà ai nastri di partenza con Jonas Vingegaard come unico favorito per la conquista del successo finale è... La Ineos Grenadiers si rifà il look per il Giro d'Italia 2026: nasce la Netcompany IneosRoma, 28 aprile 2026 - Una rivoluzione preannunciata e diventata oggi realtà: la 'vecchia' Ineos Grenadiers lascia spazio alla Netcompany Ineos, per... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Netcompany INEOS, nuovo nome e maglia a partire dal Giro d’Italia; NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM; NUOVO NOME, NUOVA MAGLIA: NASCE IL NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM; Giro d'Italia 2026, squadre e partecipanti: i favoriti per la vittoria. Le scelte della Netcompany Ineos per il Giro d’Italia: il tandem Arensman-Bernal per la generale. Ganna punta alla cronoNel contesto di una corsa che si allineerà ai nastri di partenza con Jonas Vingegaard come unico favorito per la conquista del successo finale è ... oasport.it VERSO IL GIRO. NETCOMPANY INEOS A DUE PUNTE, GANNA BATTITORE LIBEROIl vincitore del Giro 2021 Egan Bernal e Thymen Arensman guideranno la Netcompany INEOS al Giro d'Italia di quest'anno, segnando il debutto della squadra in un Grande Giro con la sua nuova identità. I ... tuttobiciweb.it Per la ormai ex Ineos Grenadiers, il Giro d’Italia rappresenta un momento molto importante: per la prima volta, infatti, la squadra indosserà le nuove maglie e correrà con il nuovo nome di Netcompany Ineos. - facebook.com facebook Giro d’Italia 2026, la Netcompany Ineos si affida alla coppia Arensman – Bernal e a Filippo Ganna x.com