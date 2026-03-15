Ciclone Jolinda scuole chiuse solo in provincia | l' elenco dei comuni

Domani, lunedì 16 marzo, le scuole resteranno chiuse in diversi comuni della fascia jonica messinese a causa del ciclone Jolinda. Tra le località interessate ci sono Taormina, Santa Teresa di Riva, Roccalumera, Sant'Alessio Siculo, Savoca, Forza d’Agró, Letojanni, Mongiuffi Melia, Limina, Pagliara, Giardini Naxos e Castelmola. La chiusura riguarda le scuole di ogni ordine e grado in questi comuni.

Domani, lunedì 16 marzo, le scuole rimarranno chiuse in numerosi comuni della fascia jonica messinese, tra cui Taormina, Santa Teresa di Riva, Roccalumera, Sant'Alessio Siculo, Savoca, Forza d’Agró, Letojanni, Mongiuffi Melia, Limina, Pagliara, Giardini Naxos e Castelmola. e sulla tirrenica Milazzo e San Filippo del Mela. Resteranno aperte invece nel capoluogo secondo le indicazioni che giungono dalla segreteria generale di Palazzo Zanca (Il Comune è al momento guidato dal commissario Mattei) perché il Piano di protezione civile non prevede chiusura delle scuole con allerte di colore arancione. In un post social il presidente del Consiglio comunale sottolinea: “Si invitano tutti i cittadini alla massima prudenza negli spostamenti e nelle attività all’aperto”. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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