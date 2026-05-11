Giro della Romagna bagnato | in oltre 300 sfidano la pioggia per la gran fondo cicloturistica

La Gran Fondo Cicloturistica Giro della Romagna di Lugo si è svolta sotto la pioggia, con oltre 300 partecipanti che hanno affrontato le condizioni meteorologiche avverse. Fin dall’inizio, la gara è stata accompagnata da pioggia costante, portando gli organizzatori a modificare il percorso originale per garantire la sicurezza dei ciclisti. È stato deciso di cancellare la tratta più lunga prevista nel percorso, a causa delle difficoltà create dal maltempo.

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