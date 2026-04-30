A Viareggio si avvicina la ventottesima edizione della Gran Fondo della Versilia, prevista per domenica 3 maggio. La manifestazione, che si svolgerà su percorsi completamente rinnovati, coinvolge ciclisti di diverse capacità, dai velocisti agli scalatori. La città si sta preparando per accogliere i partecipanti, con le strade chiuse temporaneamente e le strutture pronte ad ospitare la gara.

Viareggio, 30 aprile 2026 - Tutto è pronto a Viareggio per la ventottesima edizione della Gran Fondo della Versilia in programma domenica 3 maggio che promette spettacolo e fascino su percorsi completamente rinnovati per offrire una competizione adatta sia ai velocisti che agli scalatori. Sarà una manifestazione che si svolgerà interamente in provincia di Lucca (interessati i comuni di Viareggio, Camaiore, Pietrasanta, Pescaglia, Lucca, Massarosa e colline versiliesi) come ha voluto la società organizzatrice Tuscany Legend e il responsabile dell’evento Paolo Pagni. Oltre ai due classici percorsi competitivi, previsti 33 chilometri anche per coloro che vorranno compiere solo una salutare passeggiata ecologica.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tutto pronto per la Gran Fondo della Versilia

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