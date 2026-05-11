A Lugo si è svolto il Giro della Romagna, con circa 300 ciclisti che hanno affrontato la gara nonostante le condizioni meteorologiche avverse. Tra i partecipanti ci sono atleti che hanno affrontato il percorso dopo aver subito un trapianto d’organo. Gli organizzatori hanno deciso di eliminare i passaggi della Sambuca e Colla dal tracciato pianificato per motivi legati alle condizioni climatiche e alla sicurezza dei corridori.

? Punti chiave Chi sono i ciclisti che hanno gareggiato dopo un trapianto d'organo?. Perché gli organizzatori hanno deciso di eliminare i passi della Sambuca e Colla?. Quale atleta ha vinto il diamante durante l'estrazione a Lugo?. Come è stato celebrato il ricordo del fondatore Giuseppe Bacchilega?.? In Breve 300 partecipanti su 1000 iscritti hanno affrontato i tre percorsi disponibili.. Passaggi sui passi Sambuca e Colla annullati per garantire la sicurezza.. Polisportiva Tozzona, Bike Passion e Philippine Cycling Team premiate tra le prime 25.. Rosanna Tozzi vince diamante offerto dalla Gioielleria Ponzi tramite estrazione.. Oltre 300 ciclisti hanno affrontato la pioggia battente a Lugo per la Gran Fondo Cicloturistica Giro della Romagna, con il percorso modificato per garantire la sicurezza dei partecipanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giro della Romagna: 300 ciclisti sfidano il maltempo a Lugo

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