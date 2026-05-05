Migliaia di ciclisti attesi e una varietà di percorsi | a Lugo si scaldano i motori per il 45esimo Giro della Romagna

Domenica 10 maggio si terrà il 45esimo Giro della Romagna, una manifestazione ciclistica non agonistica promossa dalla Cicloturistica Baracca di Lugo. Sono previsti migliaia di partecipanti e diversi percorsi, con l’obiettivo di coinvolgere appassionati di diverse età. L’evento rappresenta una delle principali occasioni sportive del territorio e attira numerosi ciclisti da varie zone. La giornata si svolgerà lungo strade che attraversano diverse località della regione.

Domenica 10 maggio torna uno degli eventi centrali della stagione sportiva del territorio: il 45esimo Giro della Romagna, la manifestazione non agonistica promossa dalla Cicloturistica Baracca di Lugo.L'appuntamento, articolato su quattro percorsi con partenza e arrivo a Lugo nel centro sportivo.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Tennis, si scaldano i motori degli Internazionali d'Italia. I tre obiettivi della FedertennisMentre nel circuito tennistico è iniziato il torneo Atp 500 di Barcelona, a Roma si scaldano i motori per gli attesissimi Internazionali Bnl d'Italia. Staffetta di Primavera a Vicopisano, si scaldano i motori per la 37esima edizioneVicopisano, 18 marzo 2026 – Il calendario del podismo toscano propone uno degli appuntamenti più attesi della prima parte di stagione: la 37ª... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Giro della Romagna, domenica 10 maggio a Lugo la 45ª edizione: quattro percorsi e migliaia di ciclisti attesi; Lugo pronta per il Giro della Romagna: attesi migliaia di ciclisti per la 45ª edizione; Sabato e domenica il ciclismo torna a colorare le strade di Bergamo; I tre percorsi in bici della Maratona dles Dolomites 2026: in Alta Badia 8.000 ciclisti pedalano per la pace. Lugo pronta per il Giro della Romagna: attesi migliaia di ciclisti per la 45ª edizioneTutto pronto per il 45° Giro della Romagna, storica manifestazione cicloturistica organizzata dalla Cicloturistica Baracca di Lugo, in programma domenica 10 maggio. L’evento, presentato nel Salone Est ... ravennawebtv.it Giro della Romagna, domenica 10 maggio a Lugo la 45ª edizione: quattro percorsi e migliaia di ciclisti attesiÈ stata presentata nel Salone Estense della Rocca di Lugo la 45ª edizione del Giro della Romagna, manifestazione cicloturistica non agonistica in ... ravennanotizie.it Le strade del lago attirano ogni anno migliaia di motociclisti - facebook.com facebook Sono attese migliaia di persone nella basilica di Santa Giustina dove si celebrano martedì 5 maggio i funerali dell'ex pilota e campione paralimpico. Kimi Antonelli gli ha dedicato la vittoria a Miami x.com