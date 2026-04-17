A Fermo, il comando della Squadra Mobile ha annunciato un cambio di leadership dopo che il vicequestore aggiunto Gabriele Di Giuseppe ha lasciato il suo ruolo. Dal 13 aprile, Di Giuseppe è stato trasferito come dirigente del commissariato di Termoli. La staffetta interessa le funzioni di comando e si inserisce in un’operazione di rotazione interna tra le forze di polizia.

Il comando della Squadra Mobile della questura di Fermo accoglie un cambiamento di leadership dopo la partenza del vicequestore aggiunto Gabriele Di Giuseppe, che dal 13 aprile ha assunto le nuove responsabilità come dirigente del commissariato di Termoli. Il passaggio di consegne segna la fine di un ciclo operativo intenso per gli investigatori fermani, guidati dal questore Eugenio Ferraro. Un percorso di carriera tra sicurezza pubblica e contrasto al crimine. L’esperienza maturata da Di Giuseppe prima di approdare nel fermano riflette una preparazione tecnica molto specifica, avendo conseguito un Master di II livello in Scienze della Sicurezza presso l’Università La Sapienza di Roma dopo aver completato gli studi in Giurisprudenza e Scienze della Pubblica Amministrazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fermo, cambia il volto della Squadra Mobile: Di Giuseppe vola a Termoli

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