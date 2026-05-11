Giovanni Ferrero spiega perché ha residenza in Belgio paura dei rapimenti durante gli anni di Piombo

Da virgilio.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovanni Ferrero ha dichiarato che ha scelto di risiedere in Belgio a causa delle minacce di rapimenti durante gli anni di Piombo. Ha spiegato che questa decisione è stata presa per motivi di sicurezza personale. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla sua posizione attuale o su altri aspetti della sua vita. La dichiarazione si concentra esclusivamente sulla motivazione legata alla paura di rapimenti passati.

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Giovanni Ferrero ha raccontato perché ha la residenza in Belgio: “Negli anni di Piombo, per paura dei rapimenti, fu il generale Dalla Chiesa ad avvertire mio padre, così ci trasferimmo a Bruxelles”, ha raccontato l’imprenditore e presidente esecutivo del Gruppo Ferrero. Sull’intelligenza artificiale: “Noi l’abbiamo affidata a comitati etici, nessun posto di lavoro verrà sostituito”. Giovanni Ferrero e la residenza in Belgio L'aldilà e un barattolo di Nutella L'Italia tra denatalità e futuro L'intelligenza artificiale e il lavoro dell'uomo Giovanni Ferrero e la residenza in Belgio Intervistato da Aldo Cazzullo per il Corriere ella Sera in occasione dell’uscita di Il discepolo, il suo ottavo romanzo, Giovanni Ferrero ha parlato di tantissimi argomenti.🔗 Leggi su Virgilio.it

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