Ferrero spiega perché ha smesso di seguire Alcaraz sui social | Alla fine non ho risolto nulla

Juan Carlos Ferrero ha dichiarato di aver deciso di smettere di seguire Carlos Alcaraz sui social, spiegando che questa scelta non ha portato a risoluzioni o cambiamenti. Ferrero ha precisato che la decisione è stata presa dopo aver cercato di affrontare determinate dinamiche, senza però ottenere risultati concreti. La decisione di interrompere il follow è stata comunicata ufficialmente dal suo staff.

Ferrero ha rosicato, e dopo gli Australian Open ha smesso di seguire Alcaraz sui socialFerrero ha rosicato, e dopo gli Australian Open ha smesso di seguire Alcaraz sui social Oggigiorno un “unfollow” è come un comunicato-stampa.

Ferrero spiega perché ha smesso di seguire Alcaraz sui social: Alla fine non ho risolto nullaJuan Carlos Ferrero ha spiegato i motivi che lo hanno portato a cercare di prendere le distanze da Carlos Alcaraz dopo la separazione ... fanpage.it

Alcaraz, parla Ferrero: «Allenare Sinner? Se arrivasse un'offerta ci penserei. Ecco perché è finita con Carlos»Ferrero-Alcaraz: cosa è successo? «È un momento difficile, vivevamo tutto con grande intensità. In questo periodo mi sento ferito, ogni cosa ha bisogno di tempo per essere elaborata ed immagino che mi ... ilmessaggero.it

