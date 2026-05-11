Giovani ucraini a Roma per l’evento Luci d’Europa

A Roma, studenti delle scuole ucraine hanno preso parte alle celebrazioni ufficiali per la Giornata dell’Europa e all’evento Luci d’Europa. La loro presenza si è inserita nel programma delle iniziative organizzate nella capitale italiana, coinvolgendo giovani provenienti dall’Ucraina e partecipanti italiani. Durante le manifestazioni, i giovani hanno assistito a diverse attività e momenti di incontro dedicati alla memoria e alla cultura europea.

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Cosa: Partecipazione degli studenti delle scuole ucraine alle celebrazioni ufficiali della Giornata dell’Europa e all’evento Luci d’Europa. Dove e Quando: A Roma, presso il Liceo Augusto e in Piazza del Campidoglio, nelle giornate dell’8 e 9 maggio 2026. Perché: Per consolidare i legami educativi tra Italia e Ucraina e testimoniare l’unità e la responsabilità condivisa attraverso uno storico scambio di bandiere con le massime istituzioni europee. Roma si conferma ancora una volta crocevia fondamentale di dialogo e di incontro internazionale, ospitando con grande entusiasmo le celebrazioni ufficiali della Giornata dell’Europa. Tra l’8 e il 9 maggio, la capitale italiana ha accolto delegazioni, figure istituzionali e migliaia di ragazzi per riflettere attivamente sul futuro e sui valori del continente europeo.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Giovani ucraini a Roma per l’evento Luci d’Europa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 10 Queens Who Destroyed Empires | Sleep Documentary Notizie correlate Leggi anche: Il liceo Vallone protagonista alla Giornata dell’Europa 2026: a Roma per l’evento “Luci d’Europa” "Luci d'Europa", migliaia di giovani in piazza a Roma festeggiano l'UeAGI - Migliaia di giovani si sono ritrovati in piazza del Campidoglio, a Roma, per l'evento “Luci d’Europa”. Argomenti più discussi: Migliaia di giovani con Metsola al Campidoglio: la Giornata dell’Europa a Roma; Live In Roma, lavoro e giovani: una sfida delicata e complessa; 'Luci d'Europa', migliaia di giovani in piazza del Campidoglio a Roma; Italia-Ucraina, al via la Carta di Roma 2026 per la cooperazione culturale. Gli stranieri fanno i lavori che gli italiani non vogliono più fare (si, certo) reddit Marco Rizzo - Results on X | Live Posts & Updates x.com