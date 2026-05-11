Giovani ucraini a Roma per l’evento Luci d’Europa
A Roma, studenti delle scuole ucraine hanno preso parte alle celebrazioni ufficiali per la Giornata dell’Europa e all’evento Luci d’Europa. La loro presenza si è inserita nel programma delle iniziative organizzate nella capitale italiana, coinvolgendo giovani provenienti dall’Ucraina e partecipanti italiani. Durante le manifestazioni, i giovani hanno assistito a diverse attività e momenti di incontro dedicati alla memoria e alla cultura europea.
Cosa: Partecipazione degli studenti delle scuole ucraine alle celebrazioni ufficiali della Giornata dell’Europa e all’evento Luci d’Europa. Dove e Quando: A Roma, presso il Liceo Augusto e in Piazza del Campidoglio, nelle giornate dell’8 e 9 maggio 2026. Perché: Per consolidare i legami educativi tra Italia e Ucraina e testimoniare l’unità e la responsabilità condivisa attraverso uno storico scambio di bandiere con le massime istituzioni europee. Roma si conferma ancora una volta crocevia fondamentale di dialogo e di incontro internazionale, ospitando con grande entusiasmo le celebrazioni ufficiali della Giornata dell’Europa. Tra l’8 e il 9 maggio, la capitale italiana ha accolto delegazioni, figure istituzionali e migliaia di ragazzi per riflettere attivamente sul futuro e sui valori del continente europeo.🔗 Leggi su Ezrome.it
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