Il liceo Vallone protagonista alla Giornata dell’Europa 2026 | a Roma per l’evento Luci d’Europa
GALATINA - Il liceo Scientifico e Linguistico "A. Vallone" Galatina parteciperà all’edizione 2026 della Giornata dell’Europa 2026, prendendo parte all’evento “Luci d’Europa”, in programma l’8 maggio nella suggestiva cornice di Piazza del Campidoglio.L’iniziativa, promossa nell’ambito del.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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Buongiorno, domenica sono stato al bivacco CAI gorizia e alla forcella vallone. Su in forcella neve spettacolare, compatta e dura sul versante a sud. Abbiamo fatto quasi 1300 di dislivello. Cercavo una cima o bivacco da poter calpestare ancora un po' di neve. - facebook.com facebook
Raffaele "Raf" Vallone fu un giovane calciatore con Torino e Novara, poi partigiano e attivista antifascista. Dopo la guerra fece il giornalista e divenne celebre come attore cinematografico. x.com