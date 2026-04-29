Il liceo Vallone protagonista alla Giornata dell’Europa 2026 | a Roma per l’evento Luci d’Europa

Da lecceprima.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

GALATINA - Il liceo Scientifico e Linguistico "A. Vallone" Galatina parteciperà all’edizione 2026 della Giornata dell’Europa 2026, prendendo parte all’evento “Luci d’Europa”, in programma l’8 maggio nella suggestiva cornice di Piazza del Campidoglio.L’iniziativa, promossa nell’ambito del.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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