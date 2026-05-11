Giovani promettenti Il censimento di Nova

Un nuovo censimento ha identificato i giovani professionisti più promettenti di un Paese, basandosi su criteri che considerano percorso, potenziale e capacità di impatto. Questi giovani non sono necessariamente i più noti o quelli più frequentemente menzionati sui media, ma risultano essere quelli con le caratteristiche più rilevanti secondo i parametri adottati. La ricerca si concentra su chi si distingue per il contributo e le capacità di sviluppo futuro.

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CHI SONO davvero i giovani professionisti più promettenti di un Paese? Non i più visibili né i più menzionati dai media, ma quelli con la miglior combinazione di percorso, potenziale e capacità di impatto. Per trovarli, Nova – la rete professionale di profili selezionati in Europa, con oltre 25mila membri in 80 Paesi – sottopone migliaia di candidati a un processo di selezione in tre fasi: valutazione con tecnologia proprietaria, analisi da parte di un team specializzato e giudizio assegnato da una giuria esterna, composta da dirigenti ed esperti di risorse umane. I criteri di valutazione – leadership, adattabilità, eccellenza professionale, potenziale di impatto – sono pubblici.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Giovani promettenti. Il censimento di Nova ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Youths RUN Wild in London - The REAL Reason Streets have gone LAWLESS Notizie correlate Juventus: giovani promettenti della Next GenLa Juventus sta per lanciare un nuovo giovane di grande prospettiva dalla Next Gen alla prima squadra. Lotta Femminile, Tricolori U17: a Rovereto le giovani lottatrici più promettentiÈ tornato in Trentino un titolo importante dai Campionati Italiani U17 di lotta, andati in scena al PalaFIJLKAM di Ostia sabato 21 e domenica 22...