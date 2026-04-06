Juventus | giovani promettenti della Next Gen

La Juventus si prepara a promuovere un giovane talento proveniente dalla squadra riserve, la Next Gen, alla prima squadra. La decisione è stata comunicata ufficialmente e sarà ufficializzata nelle prossime settimane. Il giocatore ha già partecipato ad alcune sessioni di allenamento con il team principale e ha suscitato interesse tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Al momento, non sono stati rivelati ulteriori dettagli sulla data di esordio o sulle caratteristiche del calciatore.