Juventus | giovani promettenti della Next Gen
La Juventus si prepara a promuovere un giovane talento proveniente dalla squadra riserve, la Next Gen, alla prima squadra. La decisione è stata comunicata ufficialmente e sarà ufficializzata nelle prossime settimane. Il giocatore ha già partecipato ad alcune sessioni di allenamento con il team principale e ha suscitato interesse tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Al momento, non sono stati rivelati ulteriori dettagli sulla data di esordio o sulle caratteristiche del calciatore.
La Juventus sta per lanciare un nuovo giovane di grande prospettiva dalla Next Gen alla prima squadra. Si tratta di Davide Marchisio, centrocampista classe 2006, considerato da molti addetti ai lavori il più talentuoso tra i giovani bianconeri dopo Kenan Yildiz. Luciano Spalletti ha deciso di premiarlo: nelle ultime sedute L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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