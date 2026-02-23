Lotta Femminile Tricolori U17 | a Rovereto le giovani lottatrici più promettenti

Il titolo nazionale di lotta U17 è stato assegnato a Rovereto dopo una competizione intensa, causata dalla crescita di giovani talenti provenienti da tutta Italia. Le ragazze, in particolare, hanno mostrato una grande determinazione sul tatami del PalaFIJLKAM di Ostia, dove si sono sfidate in match serrati. La gara ha coinvolto più di cento atlete e ha evidenziato il livello elevato delle future campionesse. La vittoria finale ha portato entusiasmo tra gli appassionati locali.