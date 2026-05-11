ConfCommercio Foggia aderisce all’undicesima edizione di Legalità ci piace
Confcommercio Foggia ha annunciato la propria partecipazione all’undicesima edizione di “Legalità, ci piace”, che si terrà il 13 maggio. La manifestazione si svolge ogni anno per promuovere la cultura della legalità tra le imprese e i cittadini. L’iniziativa coinvolge diverse realtà locali e si concentra su incontri e attività dedicate alla sensibilizzazione sui temi della legalità nel settore commerciale e commerciale.
Foggia, 11 maggio 2026 - Anche quest’anno Confcommercio Foggia aderisce a “Legalità, ci piace!”, la giornata nazionale promossa dalla Confederazione e dedicata ai temi della legalità, della sicurezza e della tutela delle imprese. Giunta alla sua undicesima edizione, l’iniziativa rappresenta un momento di confronto tra Istituzioni, forze di sicurezza e sistema economico sui temi della sicurezza urbana e della vivibilità dei territori. L’appuntamento è in programma per mercoledì 13 maggio alle ore 15.00, presso la Sala Rosa Rosa, nella sede di Confcommercio Foggia in via Miranda. La giornata si articolerà in una tavola...🔗 Leggi su Ilsipontino.net
Notizie correlate
Leggi anche: “X Day” giovani imprenditori ConfCommercio Foggia: impresa, giovani e territorio al centro della seconda edizione
Armageddon: l’undicesima edizione di Warhammer 40kAll’AdeptiCon 2026, Games Workshop ha ufficialmente presentato la prossima edizione di Warhammer 40,000, delineando una direzione chiara: migliorare...