ConfCommercio Foggia aderisce all’undicesima edizione di Legalità ci piace

Confcommercio Foggia ha annunciato la propria partecipazione all’undicesima edizione di “Legalità, ci piace”, che si terrà il 13 maggio. La manifestazione si svolge ogni anno per promuovere la cultura della legalità tra le imprese e i cittadini. L’iniziativa coinvolge diverse realtà locali e si concentra su incontri e attività dedicate alla sensibilizzazione sui temi della legalità nel settore commerciale e commerciale.

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