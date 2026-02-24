Donne di scienza tra cura e impegno civile | per l' 8 marzo focus sul ruolo dell' infermiere

L'infermiere, figura chiave nel sistema sanitario, si distingue per il suo ruolo tra cura e impegno civile. La sua presenza quotidiana nelle corsie è spesso determinante per il recupero dei pazienti e il mantenimento della salute pubblica. Per l’8 marzo, si evidenzia il contributo delle donne in questa professione, che spesso lavora con dedizione anche in situazioni di emergenza. La loro attenzione e competenza rappresentano un pilastro fondamentale nelle strutture sanitarie.

Celebrare l’8 marzo significa scegliere di andare anche oltre la ritualità e fermarsi a riconoscere il valore delle donne nei luoghi dove si costruisce ogni giorno il futuro della società: la scienza, la cura e l’impegno civico. È con questo spirito che, lunedì 9 marzo, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Forlì-Cesena (OPI FC) organizza l’evento “Donne di scienza, cura e impegno civile”, un’iniziativa che unisce il rigore del sapere scientifico alla forza trasformativa della partecipazione sociale. Il pomeriggio si snoderà come un viaggio attraverso le testimonianze di chi la scienza la vive ogni giorno. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Dalla guida della Filtea-Cgil al ruolo di ministra dell’Istruzione, ha attraversato decenni di vita pubblica italiana tra impegno civile, riforme e polemicheValeria Fedeli, figura di rilievo della vita pubblica italiana, è venuta a mancare a 76 anni a Roma.

Addio a Zichichi, il visionario che ha plasmato la fisica tra scienza, fede e impegno civileAntonino Zichichi se ne è andato a 96 anni.

Giornata Internazionale delle Donne nella Scienza 2026: incontro di orientamento a UnictEvento all' Università di Catania; la Giornata delle Donne e Ragazze nella Scienza 2026. Orientamento STEAM, dialogo tra arte e scienza e modelli femminili. catania.liveuniversity.it

Giornata delle donne nella Scienza, oggi sono il 40% dei laureati StemSecondo dati Eurostat la nostra nazione è nella top 10 dell'Ue per quota di donne sul totale dei laureati in discipline Stem e Life sciences: la percentuale raggiunge il 40%, superiore a Francia (35%) ... tg24.sky.it

In occasione della Giornata internazionale delle ragazze e delle donne nella scienza, si è tenuta, presso il Museo di Storia Naturale di Milano, l'interessante conferenza “Gaia, Flora e Diana: dai miti alle moderne scienze naturali”. Un’occasione di dialogo tra - facebook.com facebook