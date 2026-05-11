Giorgio Panariello al Mirano Summer Festival 2026
Il Mirano Summer Festival 2026 si arricchisce della partecipazione di Giorgio Panariello, attore, comico e showman toscano. L’artista sarà presente sul palco di Mirano il 18 luglio, portando in scena lo spettacolo “E se domani…”. L’evento segue un tour teatrale che ha coinvolto più di 70 date in tutta Italia nel 2025 e nel 2026. La performance è prevista per una serata estiva a Mirano, in provincia di Venezia.
Sarà Giorgio Panariello uno dei protagonisti dell’estate del Mirano Summer Festival. L’attore, comico e showman toscano salirà sul palco di Mirano (VE) il 18 luglio 2026 con il suo spettacolo “E se domani.”, dopo il grande successo ottenuto nei teatri italiani con oltre 70 date tra il 2025 e il.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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