La vita privata di Giorgia Cardinaletti | dalla storia con Cremonini al nuovo amore con Francesco Bechis

Giorgia Cardinaletti, giornalista del Tg1 e co-conduttrice della serata finale di Sanremo 2026, è nota per la sua riservatezza. La sua storia con Cesare Cremonini ha attirato l’attenzione dei media, così come il suo attuale rapporto con Francesco Bechis. La vita privata della giornalista ha spesso fatto notizia, anche se lei preferisce mantenere il riserbo su dettagli e questioni personali.

Giorgia Cardinaletti è la co-conduttrice della serata finale di Sanremo 2026. La giornalista del Tg1, ormai volto amatissimo della tv, è sempre stata piuttosto riservata, ma dalla sua relazione con Cesare Cremonini, i riflettori si sono accesi anche sul suo privato. Al suo fianco, oggi, pare ci sia il collega Francesco Bechis. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Chi è Giorgia Cardinaletti, co-conduttrice della serata finale di Sanremo 2026: dallo sport al Tg1, la storia con Cesare Cremonini e il nuovo amore con il giornalista Francesco BechisLa 38enne giornalista marchigiana, originaria di Fabriano, è il volto, professionale e rassicurante, del telegiornale di punta della Rete ammiraglia...

Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis: nuovo amore per la giornalista del Tg1 dopo CremoniniUn nuovo capitolo privato si apre per Giorgia Cardinaletti, volto di punta del Tg1, che da qualche mese avrebbe intrecciato una relazione con...

SANREMO | Stasera la finale del Festival, ecco la scaletta. la scaletta della serata finale. Sul palco la co-conduttrice è Giorgia Cardinaletti. Superospite Andrea Bocelli #ANSA - facebook.com facebook

Giornalista, volto del TG1, scelta da Carlo Conti per la serata più importante del Festival. Giorgia Cardinaletti arriva a Sanremo 2026 dopo una carriera solida e un’attenzione mediatica cresciuta anche per la storia con Cesare Cremonini x.com