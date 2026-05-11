Giochiadi 2026 | oltre 3.500 bambini coinvolti

Da parmatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina in Municipio è stata presentata la giornata finale delle Giochiadi 2026, evento sportivo che coinvolge oltre 3.500 bambini delle scuole primarie del territorio. La manifestazione, rivolta alle classi quinte, è stata organizzata dal Comitato provinciale del Centro Sportivo Educativo Nazionale. Durante l’incontro sono stati illustrati i dettagli dell’evento e le attività previste per la giornata conclusiva.

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È stata presentata questa mattina in Municipio la giornata conclusiva delle Giochiadi l’evento sportivo pluridisciplinare rivolto alle classi quinte delle scuole primarie del territorio, organizzato dal Comitato provinciale CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale). La presentazione dell’evento.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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