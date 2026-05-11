Giochiadi 2026 | oltre 3.500 bambini coinvolti

Questa mattina in Municipio è stata presentata la giornata finale delle Giochiadi 2026, evento sportivo che coinvolge oltre 3.500 bambini delle scuole primarie del territorio. La manifestazione, rivolta alle classi quinte, è stata organizzata dal Comitato provinciale del Centro Sportivo Educativo Nazionale. Durante l’incontro sono stati illustrati i dettagli dell’evento e le attività previste per la giornata conclusiva.

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