Febbre nei bambini oltre 20mila genitori coinvolti nello studio presentato dal pediatra ortonese Di Ludovico
Durante il 20esimo congresso di Pediatria online e il 10° congresso nazionale Sipec, a Lazise sul Garda, è stato presentato uno studio nazionale sulla percezione della febbre nei bambini. La ricerca, ideata e coordinata da un pediatra di Ortona, ha coinvolto oltre 20.000 genitori. I risultati si concentrano sulle opinioni e le reazioni di genitori italiani rispetto alla febbre dei propri figli, evidenziando le abitudini e le eventuali preoccupazioni più diffuse.
È stato presentato a Lazise sul Garda (Verona), durante il 20esimo congresso di Pediatria online e il 10° congresso nazionale Sipec uno studio nazionale dedicato alla percezione della febbre nei bambini, ideato e coordinato da Armando Di Ludovico, pediatra di libera scelta di Ortona.Il lavoro.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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Su Gilles si è detto, si dice e si dirà sempre di tutto e di più. Per me è stato e resterà quella febbre che non passa e non passerà mai. Salut aviatore. x.com
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