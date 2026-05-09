Febbre nei bambini oltre 20mila genitori coinvolti nello studio presentato dal pediatra ortonese Di Ludovico

Durante il 20esimo congresso di Pediatria online e il 10° congresso nazionale Sipec, a Lazise sul Garda, è stato presentato uno studio nazionale sulla percezione della febbre nei bambini. La ricerca, ideata e coordinata da un pediatra di Ortona, ha coinvolto oltre 20.000 genitori. I risultati si concentrano sulle opinioni e le reazioni di genitori italiani rispetto alla febbre dei propri figli, evidenziando le abitudini e le eventuali preoccupazioni più diffuse.

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