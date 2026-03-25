Nel corso di tre anni, più di 12.500 studenti delle scuole umbre di ogni ordine e grado, dall'infanzia alla secondaria di secondo grado, hanno partecipato a un progetto che comprende proiezioni cinematografiche e attività laboratoriali focalizzate sul linguaggio audiovisivo. L'iniziativa coinvolge istituti scolastici della regione, offrendo opportunità di approfondimento attraverso il cinema.

Sono oltre 12.500 gli studenti delle scuole umbre di ogni ordine e grado, dall’infanzia alla secondaria di secondo grado, coinvolti per tre anni in proiezioni cinematografiche e attività laboratoriali dedicate al linguaggio audiovisivo. Tutte attività tutte gratuite che hanno messo in rete le sale e i territori di Perugia, Foligno, Spoleto, Terni e Magione, mettendo al centro il cinema come strumento educativo e di crescita del pubblico (e degli artisti) del futuro. Ecco il progetto “Cinema e Immagini per la Scuola“, presentato ieri a Palazzo Donini (nella foto ) da organizzatori, istituzioni e dirigenti scolastici per tracciare il bilancio e raccontare le attività in corso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Cinema e Immagini per la Scuola“, coinvolti oltre 12.500 studenti

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