Giochi di Primavera | prova Tennis e Pickleball a Caorle

Da veneziatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella 28ª edizione dei Giochi di Primavera, i partecipanti possono sperimentare il tennis presso il Palazzetto Nuova Caorle e il pickleball sui campi in spiaggia di Levante, nel comparto L5. Le attività sono aperte a chi desidera provare questi sport, con spazi dedicati e attrezzature presenti nelle aree indicate. La manifestazione si svolge in diverse location della città, offrendo opportunità di partecipazione a tutte le età.

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Nell'ambito della 28ª edizione dei Giochi di Primavera, è possibile provare il tennis presso il Palazzetto Nuova Caorle e il pickleball sui campi in spiaggia di Levante (comparto L5). Orario: 11.00–14.00Luoghi: Palazzetto Nuova Caorle (tennis) e spiaggia di Levante L5 (pickleball)Info e.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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