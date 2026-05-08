Caccia al voto tra miracoli web Ceccarelli batte a tennis Sinner Comanducci giochi di società

Nel mondo digitale, si svolgono sfide tra persone e personaggi famosi, come quella tra un tennista e un giovane talento, o tra appassionati di giochi di società. Nel frattempo, nelle cabine elettorali, vengono scambiati commenti che mescolano umorismo e riferimenti storici, con uno scrittore che ricordava le figure di Don Camillo e Stalin, sottolineando come, anche senza vederli, le divinità siano presenti nel contesto delle scelte civiche.

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Della cabina elettorale, scherzava Guareschi tra un Don Camillo e l’altro, Stalin non vi vede ma Dio sì. In campagna elettorale invece tutti vedono tutto: e alle parole, in un mondo che dai tempi di Peppone si è trasformato, si incrociano le suggestioni. Che ci fa quel tennista dai capelli rossi e il rovescio implacabile contro Vincenzo Ceccarelli? Poco, perde perfino. Anche se si chiama Sinner, che dall’inizio dell’anno in tutto ha perso due set su 50. Ma evidentemente uno dei due lo ha sacrificato contro l’alfiere del centrosinistra, il candidato chiamato dal suo schieramento a rovesciare dopo undici anni le sorti del Comune. Fantasia? Certo ma condita di intelligenza artificiale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Caccia al voto tra miracoli web. Ceccarelli batte a tennis Sinner. Comanducci, giochi di società Notizie correlate Tennis, al torneo di Doha Sinner batte Popyrin e vola ai quartiJannik Sinner si qualifica per i quarti di finale al «Qatar ExxonMobil Open», torneo Atp 500 in scena sul duro della capitale del Qatar (con... Leggi anche: Sindaco di Arezzo, il verdetto dei nostri lettori: Ceccarelli avanti, poi Comanducci e Donati Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Caccia al voto tra miracoli web. Ceccarelli batte a tennis Sinner. Comanducci, giochi di società; Caccia al capriolo con la Browning X-bolt 2 Nordic Varitech: il video; Il richiamo di Agrigento oltre i confini: 10 mila euro per invitare al voto chi vive lontano; Verso il voto, faccia a faccia tra i quattro candidati. Caccia al voto tra miracoli web. Ceccarelli batte a tennis Sinner. Comanducci, giochi di societàL’alfiere del centrosinistra in un video doma il campione, il rivale lancia sfide virtuali. I tour di Donati, le passeggiate di Marinelli, i profili di Menchetti, la ribalta di Andreani. lanazione.it Il numero 1 del mondo è arrivato a Roma ed è pronto a dare la caccia all’unico Masters 1000 che manca alla sua bacheca facebook Le nuove indagini sulla banda della Uno Bianca, caccia alla verità: impronte da riesaminare e filmati al setaccio con l’AI x.com