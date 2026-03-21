tennis riccione open di primavera

Oggi prende il via a Riccione l’open di primavera di tennis organizzato dal Tennis Club locale. Il torneo vede la partecipazione di 85 uomini e 55 donne, con un montepremi totale di 4 mila euro. L’evento si svolge nella Perla Verde e coinvolge giocatori di livello nazionale che si sfidano sui campi del club.

Tennis di alto livello nella Perla Verde. Comincia oggi il torneo nazionale open di primavera del Tennis Club Riccione, il cui montepremi è di 4mila euro con 85 iscritti nel maschile e 55 nel femminile. Quasi un Itf, per la qualità dell’entry list. Al vertice ecco tre 2.1 come Karol Pio Fabrizio Osti, il riminese Alberto Bronzetti ed Andrea Picchione, ormai romagnolo d’adozione. Poi i 2.2 Alessandro Pecci, che gioca sui campi di casa, Alessandro Scialla e l’imolese Enrico Baldisserri. Nel femminile la giocatrice da battere sarà la 2.2 riminese Marta Lombardini, seguita dalle 2.4 Giulia Tozzola, Serena Margherita Paris e la sammarinese Silvia Alletti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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