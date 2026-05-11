Giocano a calcio nel campo da basket residenti infuriati | Spallonate alle finestre e auto ammaccate Non ne possiamo più

Da ravennatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cotignola, alcuni giovani stanno usando il campo da basket di via Marconi come area per giocare a calcio, sostituendo il vecchio campetto dismesso in via Zanzi e via Madonna di Genova. Questa scelta ha provocato lamentele tra i residenti, che segnalano danni alle finestre e alle auto causati dalle partite. La situazione ha generato tensioni tra chi vive nella zona e i ragazzi, che cercano un luogo dove giocare.

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Da quando a Cotignola, all'angolo tra via Zanzi e via Madonna di Genova, è stato dismesso il campetto da calcio, i ragazzi hanno scelto di ritrovarsi altrove: al campo da basket di via Marconi, dietro alla scuola media Varoli. La scelta però non sarebbe stata apprezzata da alcuni residenti: “E'.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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