Polvere biancastra su auto e finestre a Capaci e Isola residenti preoccupati per la salute | chiesta verifica all' Arpa

A Capaci e Isola delle Femmine, residenti hanno segnalato la presenza di una polvere biancastra che ricopre auto e finestre, sollevando preoccupazioni sulla loro salute. La richiesta di verifiche è stata inoltrata all'Arpa per analizzare le possibili origini di questa sostanza, tra cui la salsedine naturale o residui di emissioni industriali provenienti dalla zona.

Entrambi i sindaci si sono rivolti all'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente sollecitando indagini sul fenomeno. Puccio: "Va fatto un controllo ad ampio raggio, nel nostro territorio non ci sono industrie che emettono fumi". Nevoloso: "Massima collaborazione dalla cementeria, dalle centraline al momento esclusi valori negativi". Fissato un incontro con i vertici dell'azienda nei prossimi giorni Naturale salsedine o residui di emissioni provenienti da attività industriali della zona? Il dilemma è aperto da qualche giorno tra Capaci e Isola delle Femmine dove numerosi residenti si dicono preoccupati per la loro salute a causa della presenza di una coltre di polvere biancastra sulle auto e sui vetri degli infissi delle abitazioni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Monza e Brianza: Arpa accusa il rumore, a rischio salute e sonno per molti residenti. Mappa del rischio in crescita.Monza e la Brianza sono alle prese con una nuova forma di inquinamento: il rumore.

Polvere bianca tra Isola e Capaci: Aria irrespirabile e danni alle autoPALERMO – Una fitta patina bianca, collosa e difficile da rimuovere. Una strana polvere bianca viene segnalata da diversi giorni nella zona tra Isola delle Femmine e Capaci, in provincia di Palermo. I ... livesicilia.it

Polvere bianca su auto e balconi, torna l’incuboCorsico,residenti in allarme. Il Comune chiede aiuto all’Arpa: Convivere con le industrie è un problema, bisogna esaminare caso per caso Le preoccupazioni sono le stesse dell’estate 2019, quando i ... ilgiorno.it