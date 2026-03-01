Nella notte di ieri, i residenti della zona stazione di Reggio Emilia hanno segnalato il furto avvenuto nei garage di via Cesana, vicino all’angolo di via Eritrea, di proprietà di un edificio di viale Piave. Le autorità sono intervenute sul posto per i rilievi, mentre i cittadini continuano a denunciare l’aumento di episodi simili in questa area. La situazione ha suscitato grande indignazione tra i residenti.

Reggio Emilia, 1 marzo 2026 – Non c’è pace per i residenti della zona stazione. Nella notte si è consumato un furto nei garage di via Cesana, all’angolo di via Eritrea, di pertinenza di un palazzo di viale Piave. I malviventi hanno divelto i lucchetti e aperto la porta, facendo razzia di tutto ciò che trovavano. Nel dettaglio sono stati portati via due costose bici elettriche, una bicicletta muscolare e un condizionatore. A subire il furto è Benjamin Beluchukwu, 28enne nigeriano, che un anno fa ha acquistato un appartamento nel quartiere ferrovia, dove vive insieme ad un altro coinquilino. I due giovani si sono accorti del maltolto ieri mattina, proprio quando stavano andando a prendere le loro bici per andare a lavorare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Garage razziati, l'ira dei residenti: "Non ne possiamo più"

