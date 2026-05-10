Ginnastica ritmica pioggia di medaglie per l’Italia tra Gdynia e Portimao

L’Italia si è distinta nelle competizioni internazionali di ginnastica ritmica con numerosi risultati positivi. Nei tornei per atlete junior, le ginnaste italiane hanno conquistato un oro al Rhythmic Stars in Polonia e un bronzo in Portogallo. Le gare si sono svolte tra Gdynia e Portimao, con le atlete azzurre che hanno ottenuto diverse medaglie. I risultati si inseriscono nelle manifestazioni dedicate alle giovani promesse di questa disciplina.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui