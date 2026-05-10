Ginnastica ritmica pioggia di medaglie per l’Italia tra Gdynia e Portimao
L’Italia si è distinta nelle competizioni internazionali di ginnastica ritmica con numerosi risultati positivi. Nei tornei per atlete junior, le ginnaste italiane hanno conquistato un oro al Rhythmic Stars in Polonia e un bronzo in Portogallo. Le gare si sono svolte tra Gdynia e Portimao, con le atlete azzurre che hanno ottenuto diverse medaglie. I risultati si inseriscono nelle manifestazioni dedicate alle giovani promesse di questa disciplina.
Successi azzurri nei tornei internazionali junior: oro al Rhythmic Stars in Polonia e bronzo in Portogallo. Bene anche Piergentili e Fucci nei concorsi individuali Fine settimana ricco di soddisfazioni per la ginnastica ritmica italiana, protagonista tra Polonia e Portogallo nei tornei internazionali giovanili andati in scena sabato 9 maggio. Le azzurre conquistano medaglie e piazzamenti importanti sia a Gdynia, nell’ottava edizione del Rhythmic Stars, sia a Portimao, nel 33° RG International Tournament. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it
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