Ginnastica ritmica azzurra in doppia trasferta | dall’8 al 10 maggio a Gdynia e Portimão

La nazionale italiana di ginnastica ritmica partecipa a due competizioni tra l’8 e il 10 maggio, con tappe a Gdynia e Portimão. A Gdynia si esibisce un gruppo giovane durante il torneo Rhythmic Stars, mentre a Portimão si svolge un’altra gara con atlete diverse. La trasferta riguarda entrambe le rappresentative, che affrontano le rispettive competizioni in contemporanea.

La Nazionale si sdoppia tra Polonia e Portogallo: al Rhythmic Stars di Gdynia un gruppo giovane, al torneo internazionale di Portimão le big con Bindi, Havrylilv, Michelotti e Piergentili Un fine settimana internazionale in doppia trasferta per la ginnastica ritmica azzurra, impegnata dall’8 al 10 maggio contemporaneamente in Polonia e in Portogallo. Due palcoscenici diversi, due gruppi di atlete, un unico obiettivo: costruire verso i prossimi appuntamenti stagionali, con il Continental di Varna nel mirino. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

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