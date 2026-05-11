Ginnastica | Benevento trionfa e vola agli Assoluti di Gorle

Da ameve.eu 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una squadra di ginnastica si è assicurata la qualificazione agli Assoluti di Gorle, grazie ai risultati ottenuti in una competizione locale. Tra gli atleti che hanno conquistato i titoli italiani ci sono alcuni che hanno ottenuto miglioramenti significativi nelle loro specialità, permettendo loro di ottenere punti validi per la qualificazione. La squadra ha partecipato a diverse prove e ha raggiunto il punteggio necessario per accedere alla fase nazionale, concludendo la gara con un risultato positivo.

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? Punti chiave Chi sono gli atleti che hanno conquistato i titoli italiani?. Come ha fatto la squadra a qualificarsi per gli Assoluti?. Quali punteggi hanno permesso a Frascadore ed Errico di vincere?. Perché la sinergia con il California Club è stata decisiva?.? In Breve Frascadore vince l'individuale A2 con 15,450 punti e la coppia mista con 14,90.. Errico ottiene il terzo posto nel Gruppo collaborando con il California Club.. Aiello conquista l'8° posto nell'individuale maschile garantendo il pass per Gorle.. Staff tecnico guidato da Cristiana D'Anna e Liana Stefanini gestisce la delegazione.. Due titoli italiani e il passaporto per gli Assoluti di Gorle sanciscono il dominio del Club Ginnastico Benevento durante la Fase Nazionale Gold AllieviAllieve a Porto Sant’Elpidio.🔗 Leggi su Ameve.eu

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