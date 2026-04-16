Davide Marchello vince l’oro agli Italiani Assoluti di nuoto e vola a Parigi

Durante i Campionati Italiani Assoluti di nuoto a Riccione, il nuotatore proveniente dal Messinese ha conquistato la medaglia d’oro in una delle competizioni in programma. La vittoria gli permette di qualificarsi per i prossimi Giochi a Parigi, dove rappresenterà il paese. L'atleta ha stabilito un nuovo record personale nella gara in cui ha partecipato, confermando la sua posizione tra i migliori della disciplina a livello nazionale.

Il messinese Davide Marchello ha vinto la medaglia d’oro ai Campionati Italiani Assoluti di nuoto, che si stanno svolgendo a Riccione. Cresciuto sportivamente nell’Ulysse, Marchello si è trasferito a Roma, dove difende i colori di Esercito ed Aurelia Nuoto. La manifestazione Tricolore è uno dei.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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