La Ginnastica Petrarca trionfa agli interregionali di Artistica maschile

La Ginnastica Petrarca ha ottenuto risultati significativi agli interregionali di Artistica Maschile. Sei giovani atleti di Arezzo sono gareggiati a Fermo nella Zona Tecnica dei Campionati Individuali Allievi, affrontando avversari provenienti da diverse regioni italiane. Durante la competizione, un atleta ha conquistato la medaglia d’oro, un’altra quella d’argento, mentre gli altri hanno ottenuto piazzamenti di rilievo. La squadra ha così rafforzato la propria presenza in questa categoria.

La Ginnastica Petrarca trionfa agli interregionali di Artistica Maschile. Sei giovani atleti aretini sono scesi in pedana a Fermo nella Zona Tecnica dei Campionati Individuali Allievi dove, a confronto con coetanei del resto della penisola, sono riusciti a emergere con un oro, un argento, un.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate La Ginnastica Petrarca trionfa al debutto nella serie C di Artistica MaschileArezzo, 9 marzo 2026 – La Ginnastica Petrarca trionfa nella prima prova della serie C di Ginnastica Artistica Maschile. Ginnastica Petrarca trionfa al debutto in Serie C di Artistica MaschileEsordio da incorniciare per la Ginnastica Petrarca che conquista il primo posto nella prova inaugurale del campionato di Serie C di Ginnastica... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Non solo Arezzo. La Petrarca maschile vince il campionato e sale in serie B; La Ginnastica Petrarca vola in serie B di artistica maschile; Ginnastica Petrarca impresa storica | promozione in Serie B di artistica maschile. La Ginnastica Petrarca trionfa agli interregionali di Artistica Maschile. Sei giovani atleti aretini sono scesi in pedana a Fermo nella Zona Tecnica dei Campionati Individuali Allievi dove, a confronto con coetanei del resto della penisola, sono riusciti a emergere con un ... teletruria.it Non solo Arezzo. La Petrarca maschile vince il campionato e sale in serie BLa Ginnastica Petrarca vola in serie B di ginnastica artistica maschile. La storica società aretina è stata protagonista di una trionfale cavalcata in C che, dopo le due vittorie nei primi due turni, ... corrierediarezzo.it C’è un’altra notizia che riempie di gioia il cuore sportivo della nostra città: la Ginnastica Petrarca è stata promossa in Serie B di ginnastica artistica maschile! Voglio fare i miei più sinceri complimenti ai protagonisti di questa impresa: Christian Antonini, Giulio B - facebook.com facebook