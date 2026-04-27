Juventus Comolli punta Mario Gila | ma c’è il nodo Real Madrid

La Juventus sta valutando l'acquisto di Mario Gila per rinforzare la propria difesa. Secondo fonti di mercato, l'interesse per il calciatore proviene da parte dei dirigenti bianconeri, mentre il club di appartenenza di Gila è il Real Madrid. La trattativa tra le parti non è ancora definita e resta da capire come si svilupperà la situazione. Nessun dettaglio è stato ancora comunicato ufficialmente.

Difesa Juve, Comolli punta Mario Gila: c’è il nodo Real Madrid. La Juventus continua a pianificare il futuro della propria retroguardia e, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il nome nuovo sul taccuino della dirigenza è quello di Mario Gila. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Comolli punta Mario Gila: ma c’è il nodo Real Madrid Notizie correlate Juventus, nodo portieri: Spalletti vuole Allison ma Comolli spinge per RestesSecondo Tuttosport, Spalletti e Comolli hanno le idee diverse su chi prendere per il dopo Di Gregorio: il francese vuole Guillaume Restes mentre... Leggi anche: Rudiger Juve, Comolli vuole accontentare Spalletti. Ma il Real Madrid non molla. La posizione del club spagnolo Tutti gli aggiornamenti Gila, Milan in pole position, ma anche la Juve è interessataLa Juventus sarebbe tra i club interessati a Mario Gila, difensore centrale spagnolo classe 2000 della Lazio, ma non sarebbe in prima fila per il suo acquisto: come riportato da Nicolò ... tuttojuve.com Da Roma: Juventus su GilaIl futuro di Mario Gila si preannuncia tra i temi più caldi della prossima sessione estiva. Il difensore, legato alla Lazio da un contratto fino al 2027, è già al centro ... tuttojuve.com